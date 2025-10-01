Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Guimar
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры и апартаменты с видом на горы в Guimar, Испания

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Guaza, Испания
Квартира 3 спальни
Guaza, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Прекрасная загородная недвижимость на продажу в Гуимаре. Этот старинный канарский особняк, п…
$528,072
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти