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Виллы с террасой в Гуардамаре, Испания

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5 объектов найдено
Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$400,273
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Отдельная вилла с 3 спальнями, участком и бассейном в Гаурдамар дель Сегура . Современный от…
$597,545
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
$367,730
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
$447,840
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
$364,476
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