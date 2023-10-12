Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Гуардамар
  5. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Гуардамар, Испания

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Расположенная в высококачественном жилом районе и всего в 8 минутах от моря, в одном из сам…
€675,023
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком в Сан Фульхенсио, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Сан Фульхенсио, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 125 m2.Plot size: 226 m2.Solarium: 62 m2.New Build.There is pri…
€252,548
Вилла 6 спален с мебелью, с Lift, с Home appliances в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с Lift, с Home appliances
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
В престижном районе La Moraleja располагается роскошная вилла площадью более 1000 м2, на уча…
€5,50 млн
Таунхаус 4 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Таунхаус 4 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Очень просторный таунхаус, расположен всего в нескольких минутах ходьбы от Ла Сала, Пу…
€605,574
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Апартамент / Квартира в Mil Palmeras, Orihuela Costa. Совершенно новые апартаменты с 2 и 3 с…
€168,468
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с общественным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с общественным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА БЕРЕГУ В ЛО ПАГАН Новостройка из 10 квартир на первой линии в Ло Паган. Эт…
€456,054
Квартира 3 спальни с террасой, с basseyn в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с basseyn
Испания, Испания
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Квартира имеет жилую площадь 120 м2, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты. Кроме того, они сос…
€582,373
Квартира 2 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Роскошный комплекс апартаментов закрытого типа на Новой Золотой Миле, Эстепона. Компле…
€276,702
Квартира 2 спальни с лифтом в Коста-Брава, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом
Коста-Брава, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Квартира с видом на море в первой линии моря в городе Бланес на побережье Коста Брава…
€147,413
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€731,778
Квартира 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном в Benahavis, Испания
Квартира 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу и аренду в Benahavis, с 5 спальня, 6 ванная и характер…
€837,620
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый дом в районе Пунта Прима, в городе Торревьеха. Жилой район, располож…
€423,638
Realting.com
Перейти