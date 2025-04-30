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Пентхаусы с террасой в Гуардамаре, Испания

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5 объектов найдено
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Красивый пентхаус с 2 этажами, расположенный в Гуардамар дель Сегура в Монкайо.Собственность…
$161,387
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
VIP Класс Penthouse в Guardamar del Segura, 4 спальни, 126 м2 - ER117495 4 спальни, 2 ванные…
$683,393
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Premium Class Penthouse рядом с морем в Guardamar del Segura, Коста Бланка - ER7141 3 спальн…
$536,951
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Пентхаус с видом на море и всего в 50 метрах от прекрасного пляжа. Дом имеет отличное распо…
$177,644
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Пентхаус с большой террасой и видом на море и дюны. Этот фантастический пентхаус площадью ок…
$387,586
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