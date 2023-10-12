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Пентхаусы с видом на море в Гуардамар, Испания

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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€285,000
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Уютный пентхаус с видом в Гуардамар дель Сегура. Он имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты. Ест…
€336,000
Пентхаус 4 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Гуардамар, Испания
Пентхаус 4 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Жилой находится в Гуардамар дель Сегура, всего в 2 минутах ходьбы от пляжа. Это частный жи…
€630,000
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