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Пентхаусы с видом на горы в Гуардамар, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
€379,000
Realting.com
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