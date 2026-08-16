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Пентхаусы с видом на горы в Гуардамаре, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
$408,042
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