Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Гуардамар
  5. Особняки

Особняки с видом на море в Гуардамар, Испания

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2
Представляем квартиру с видом на общественный сад всего в 400 метрах от пляжа в городе Dehe…
€133,034
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Испания, Испания
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Бунгало на первом этаже с террасой и верхний этаж с солярием, возможность приобрести его с о…
€138,613
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с Home appliances в Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с Home appliances
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторный светлый таунхаус. СРОЧНАЯ ПРОДАЖА, СНИЖЕНА ЦЕНА!!! Два жилых этажа с солярием на …
€178,500
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вам квартиру в городе Торревьеха, район Ла Мата. Квартира площадью 45 кв. м. имее…
€86,718
Вилла 5 спален с Terrace, с Schools, с Bright в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с Terrace, с Schools, с Bright
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Вилла класса люкс - Marbella (Elviria) , Общая площадь 310m2, 664m2, 63m2, 5 Кол-во спален…
€1,21 млн
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
ТАУНХАУС С 4 СПАЛЬНЯМИ В САН ПЕДРО ДЕЛЬ ПИНАТАР (МУРСИЯ). ТАУНХАУС С УЧАСТКОМ В  SANPEDRO DE…
€211,762
Вилла 3 спальни с парковкой, с теплыми полами, с парком в Algorfa, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с теплыми полами, с парком
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современная вилла в Algorfa, 3 спальни, площадь 96 м2 - RK116114 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€266,000
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
€626,783
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Финестрат, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Финестрат, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты премиум класса в Финестрате, Коста Бланка, Испания - UBA111663 3 спальни, 2 ванн…
€310,000
Дом 4 спальни у моря в Altea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Великолепная практически новая вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Жив…
€1,56 млн
Дом 5 спален с террасой в Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 5 спален с террасой
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Просторный дом на берегу моря, выполненный в классическом испанском стиле. В дом…
€1,59 млн
Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Sencelles, Испания
Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Sencelles, Испания
Комнаты 8
Площадь 622 м²
Эта фантастическая усадьба в отличном состоянии расположена в красивом районе недалеко от Ка…
€3,79 млн
Realting.com
Перейти