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Продажа домов с террасой в Гуардамаре, Испания

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16 объектов найдено
Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$400,273
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Рядный дом 142 квадратных метров с 4-мя спальнями и 2 ванными комнатами. отдельная кухня с в…
$316,529
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Отдельная вилла с 3 спальнями, участком и бассейном в Гаурдамар дель Сегура . Современный от…
$597,545
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 84 m2.Solarium: 64 m2.New Build.There is communal pool, terrac…
$177,396
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
ТАУНХАУСЫ НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГУАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой дом из 8 двухквартирных до…
$467,795
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Комфортабельные апартаменты в Guardamar del Segura, 2 спальни - DI6364 2 спальни, 2 ванные к…
$196,882
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
$367,730
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продажа 22 домов на трех этажах плюс подвал (от 37,50 м2 до 66,70 м2) в Гуардамар-дель-Сегур…
$300,380
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Дом 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Гвардамар это тихий туристический городок на юге Аликанте. Привлекает туристов своими беско…
$392,356
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Дом 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Гвардамар это тихий туристический городок на юге Аликанте. Привлекает туристов своими беско…
$364,613
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Элитные новые апартаменты в Guardamar del Segura, 2 спальни, площадь 88 м2 - DI6363 2 спальн…
$175,187
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Дом 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Гвардамар это тихий туристический городок на юге Аликанте. Привлекает туристов своими беско…
$372,540
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новые апартаменты в Guardamar del Segura, площадь 88 м2 - DI6362 2 спальни, 2 ванные комнаты…
$205,560
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
$447,840
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
$364,476
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Жилой комплекс El Oliveron, расположенный в Гвардамар-дель-Сегура, представляет собой урьани…
$286,340
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