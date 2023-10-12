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Дома возле озера в Гуардамар, Испания

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1 объект найдено
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Гуардамар, Испания
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Гуардамар, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€680,000
Realting.com
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