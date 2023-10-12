Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Гуардамар
  5. Дуплексы

Дуплексы с бассейном в Гуардамар, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Apartments in Torre de la Horadada, Costa Blanca The residential complex is located in the p…
€284,491
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€504,334
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Площадь 78 м²
NEW BUILD GATED URBANIZATION IN TORREVIEJA ТОЛЬКО 700M ОТ жилого комплекса BEACHNew Build и…
€256,737
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€199,900
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€357,005
Вилла 3 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла в современном минималистском стиле. С участком около 350 м ² и его дизайн бы…
€546,690
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Совершенно новый комплекс в Кала-де-Михас всего в 500 метрах от центра города и пляжа. Апарт…
€301,618
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Красивая вилла, расположенная в Альтеа, на побережье Коста Бланка. Главный дом, расположенны…
€550,000
Дом 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в средиземноморском стиле в Dehesa de Campoamor. Dehesa de Campoamor - курор…
€975,581
Квартира 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Уютные бунгало на нижнем этаже с частными садами в лучшем районе поля для гольфа Pilar de l…
€178,727
Вилла 4 спальни в La Zenia, Испания
Вилла 4 спальни
La Zenia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 333 м²
€1,51 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Малага, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Фантастический двухуровневый пентхаус, расположенный в очень тихом районе с прямым видом на …
€847,047
Realting.com
Перейти