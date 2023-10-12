ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Гуардамар
Дуплексы
Дуплексы возле озера в Гуардамар, Испания
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
64 м²
2
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 6…
€82,166
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с White goods, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Mil Palmeras, Испания
3
3
200 м²
Отдельный дом в Torre de la Horadada. Впечатляющие виллы в нескольких метрах от пляжа в Торр…
€743,519
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
141 м²
1
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 1 этаже. Общая п…
€151,066
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Finestrat, Испания
4
3
105 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
€479,930
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
4
2
93 м²
4
Новые Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Бассейнами в Михасе, Малага Этот новый проект р…
€469,785
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
4
169 м²
Виллы находятся в Гран Алаканте, в урбанизации расположенной в тихом районе и со всеми необ…
€468,082
Рекомендовать
Дом 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
2
190 м²
Представляем вашему вниманию исключительный жилой комплекс с панорамными видами на 360º в Б…
€375,729
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Аликанте, Испания
3
100 м²
ПОСЛЕДНИЕ ДВА ПЕНТХАУСА ДЛЯ ПРОДАЖИ Пентхаус в городе Аликанте в нескольких метрах от Пласа…
€429,275
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
3
2
111 м²
3
Квартиры с Видом на Море в Жилом Комплексе с Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Апартаме…
€577,650
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Бенидорм, Испания
4
2
193 м²
7/21
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Бенидорм. Представляем жилой комплек…
€1,42 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Las Escalericas, Испания
4
335 м²
2
Современные дизайнерские таунхаусы на гольф-курорте в провинции Аликанте, побережье Коста Бл…
€771,437
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
83 м²
2/2
Представляем потрясающие апартаменты в красивом современном жилом комплексе Residencial Balc…
€331,322
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL