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Коммерческая недвижимость с видом на море в Гуардамар, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 1 спальня у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Half an hour to Alicante airport в Гуардамар, Испания
Коммерческая 1 спальня у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Half an hour to Alicante airport
Гуардамар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Коммерческое помещение в Guardamar del Segura. Коммерческое помещение в центре Гуардамар дел…
€112,000
Realting.com
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