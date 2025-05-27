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Бунгало с террасой в Гуардамаре, Испания

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4 объекта найдено
Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 84 m2.Solarium: 64 m2.New Build.There is communal pool, terrac…
$177,396
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новые апартаменты в Guardamar del Segura, площадь 88 м2 - DI6362 2 спальни, 2 ванные комнаты…
$205,560
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Комфортабельные апартаменты в Guardamar del Segura, 2 спальни - DI6364 2 спальни, 2 ванные к…
$196,882
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Элитные новые апартаменты в Guardamar del Segura, 2 спальни, площадь 88 м2 - DI6363 2 спальн…
$175,187
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