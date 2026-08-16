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Бунгало с видом на горы в Гуардамаре, Испания

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1 объект найдено
Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
$426,345
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