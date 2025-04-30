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Квартиры с террасой в Гуардамаре, Испания

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55 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Апартаменты VIP класса рядом с морем в Guardamar del Segura, Коста Бланка - ER7130 3 спальни…
$364,476
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый частный жилой комплекс апартаме…
$276,975
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Аликанте. 130 домов, с спальнями 2 или 3 и дв…
$267,161
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Apartments in El Raso, Guardamar del Segura, Costa Blanca A residential consisting of 175 ho…
$256,147
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Апартаменты премиум класса у моря в Гуардамар дель Сегура, Коста Бланка, Испания - ER117491 …
$485,968
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Апартаменты у моря в Гуардамар-дель-Сегура, Коста-Бланка, Испания - ER117493 3 спальни, 2 ва…
$439,324
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
$445,859
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
$202,123
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Apartments in El Raso, Guardamar del Segura, Costa Blanca A residential consisting of 175 ho…
$348,836
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Жилой комплекс расположен между Гуардамар и Ориуэла Коста, на побережье Коста Бланка, рядом …
$227,169
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Апартаменты в Guardamar del Segura, 2 спальни, 106 м2 - PMH117969 2 спальни, 2 ванные комнат…
$282,035
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Уютные, просторные и роскошные апартаменты на первом этаже с прекрасной террасой на южной ст…
$214,788
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Элитные апартаменты в Guardamar del Segura, Испания - ER117480 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
$385,086
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Элегантный новый строительный проект всего в 800 метрах от километров песчаных пляжей. Уютны…
$396,200
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
$221,939
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ГУАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой комплекс апартаментов и пентхаусов …
$290,217
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новый проект в районе Эль Расо в Гуардамар-дель-Сегура - Аликанте, жилой комплекс из 175 ква…
$367,258
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Гуардамар-дель-Сегура - это здание с 2-х и 3-х спальными апартаментами и всего в 700 метрах …
$332,140
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Расположен в престижном и самом желанном районе Гуардамар-дель-Сегура. Это выдающееся сооруж…
$370,018
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Красивый пентхаус с 2 этажами, расположенный в Гуардамар дель Сегура в Монкайо.Собственность…
$161,387
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Apartments in Guardamar del Segura, Costa Blanca A new residential complex made up of 3 towe…
$369,664
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Квартира на первом этаже в частной резиденции в Гуардамар-дель-Сегура, всего в 2 минутах ход…
$514,898
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Комплекс расположен в 800 метрах от пляжа, в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом сосновые рощи и пл…
$407,953
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Апартаменты расположены в Гуардамар-дель-Сегура в жилом районе пляжа Мархал. Квартира наход…
$311,038
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Эта новая резиденция расположена в 900 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура, одном из при…
$343,445
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Apartments in El Raso, Guardamar del Segura, Costa Blanca A residential consisting of 175 ho…
$272,504
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Апартаменты класса люкс возле моря в Guardamar del Segura, Коста Бланка - ER117485 2 спальни…
$348,205
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новый проект в районе Эль Расо в Гуардамар-дель-Сегура - Аликанте, жилой комплекс из 175 ква…
$274,740
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комплекс расположен в 800 метрах от пляжа, в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом сосновые рощи и пл…
$303,475
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 112 m2.Terrace: 193 m2.The Apartment is situated by sea.New Bui…
$425,101
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