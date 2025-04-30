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Квартиры с бассейном в Гуардамаре, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$272,046
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$350,586
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$292,535
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$324,406
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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