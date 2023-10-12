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Квартиры с видом на горы в Гуардамар, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Роскошная 3-спальная квартира на продажу в комплексе Marjal Beach в Гуардамаре рядом с пляже…
€299,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
€379,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Мечтаете о солнце, море и роскоши? Что ж, эта угловая квартира с 3 спальнями может стать для…
€289,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Апартаменты расположены в Гуардамар-дель-Сегура в жилом районе пляжа Мархал. Квартира наход…
€288,900
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