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Квартиры около гольф-клуба в Гуардамаре, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Виллы в Roda Golf, Сан-Хавьер Мурсия, Коста-Калида. Частный жилой комплекс, состоящий из 20 …
$330,407
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Резиденция расположена между Гуардамаром и Ориуэла-Коста, в самом сердце Коста-Бланки, рядом…
$250,855
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartments in El Raso, Guardamar del Segura, Costa Blanca It is a private residential comple…
$271,523
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