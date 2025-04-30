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Квартиры с садом в Гуардамаре, Испания

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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Уютные, просторные и роскошные апартаменты на первом этаже с прекрасной террасой на южной ст…
$214,788
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Элегантный новый строительный проект всего в 800 метрах от километров песчаных пляжей. Уютны…
$396,200
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
$228,874
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Квартира на первом этаже в частной резиденции в Гуардамар-дель-Сегура, всего в 2 минутах ход…
$514,898
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Апартаменты расположены в Гуардамар-дель-Сегура в жилом районе пляжа Мархал. Квартира наход…
$311,038
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Резиденция расположена между Гуардамаром и Ориуэла Коста на побережье Коста Бланка, рядом со…
$270,234
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
$264,543
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Роскошная 3-спальная квартира на продажу в комплексе Marjal Beach в Гуардамаре рядом с пляже…
$321,912
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новый жилой комплекс, состоящий из 114 квартир с 2 или 3 спальнями, спроектирован в стиле ми…
$301,346
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры с 2 спальнями рядом с пляжем Этот прекрасный комплекс состоит из 3 жилых домов. В к…
$369,567
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
$248,690
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