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Квартиры с гаражом в Гуардамаре, Испания

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15 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Аликанте. 130 домов, с спальнями 2 или 3 и дв…
$267,161
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 82 m2.Terrace: 30 m2.New Build.There is Aircon heating, centra…
$276,857
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Комфортабельные апартаменты в Guardamar del Segura, 3 спальни, площадь 101 м2 - AGI118996 3 …
$276,557
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Новые апартаменты в Guardamar del Segura - AGI118995 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$261,371
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Комплекс расположен в 800 метрах от пляжа, в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом сосновые рощи и пл…
$407,953
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Новые апартаменты в Guardamar del Segura, 3 спальни, площадь 93 м2 - AGI118991 3 спальни, 2 …
$325,371
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комплекс расположен в 800 метрах от пляжа, в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом сосновые рощи и пл…
$303,475
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Аликанте. 130 домов, с спальнями 2 или 3 и дв…
$238,809
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Современные новые апартаменты в Guardamar del Segura, 3 спальни, 102 м2 - AGI118998 3 спальн…
$239,676
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Апартаменты премиум-класса в Guardamar del Segura, Коста-Бланка, Испания - AGI118993 3 спаль…
$288,489
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты класса люкс в Guardamar del Segura, до моря 600 м - AGI118990 3 спальни, 2 ванны…
$299,337
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Современные новые апартаменты в Guardamar del Segura - AGI118999 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$261,371
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Великолепные апартаменты у моря в Гуардамар-дель-Сегура - AGI118988 3 спальни, 2 ванные комн…
$276,557
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Комфортабельные апартаменты рядом с морем в Guardamar del Segura - AGI118992 3 спальни, 2 ва…
$277,642
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельные апартаменты в Guardamar del Segura, 3 спальни, 94 м2 - AGI118997 3 спальни, …
$281,981
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