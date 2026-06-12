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Виллы с гаражом в Гранадилья-де-Абона, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Castro, Испания
Вилла
Castro, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Большой дом, расподоженный на участке 1018м2, построенная площадь 763м2. Дом расположен в Са…
$697,964
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