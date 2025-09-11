Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Granadilla de Abona
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на горы

Пентхаусы с видом на горы в Granadilla de Abona, Испания

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус в Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Терраса, Терраса на крыше, парковка, Общий бассеин, вид на горы, Балкон
$642,572
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти