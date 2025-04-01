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Квартиры с бассейном в Granadilla de Abona, Испания

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Las Terrazas", в зоне Los Gigantes. В а…
$238,322
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