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Таунхаусы с видом на море в Гранада, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в La Herradura, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
La Herradura, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Дома с Индивидуальными Бассейном и Садом в Альмуньекар, Ла-Эррадура Ла-Эррадура является час…
€890,000

Параметры недвижимости в Гранада, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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