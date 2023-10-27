ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Гранада
Студии
Квартиры-студии в Гранада, Испания
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 10 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Bordils, Испания
10
4
4 980 м²
Продается комфортабельная усадьба 17 века с загородным отелем в Бордильс-де-Байш-Эмпорда Вел…
€1,59 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море
Union Hill-Novelty Hill, США
2
2
140 м²
Двухкомнатные апартаменты с двумя ванными комнатами, расположенные в нескольких шагах …
€253,236
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
3
195 м²
Объекты жилой недвижимости на 2 и 3 спальни с балконом, садом или солярием, и с частным пар…
€366,665
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
3
144 м²
НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС~ ~ Новая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
€453,740
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3
3
269 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе La Font. Общая площадь 269.00 м2, участок 570 м2, дом 2020…
€711,666
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
87 м²
€349,870
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
4
2
237 м²
€314,124
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
5
5
489 м²
2
Представляем современную виллу с видом на море в городе Кальпе. Кальпе — это живописный райо…
€1,67 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
2
2
95 м²
2
Новая отдельно стоящая вилла в По 26 в Ориуэла-Коста ! До моря 3 км. Эта недвижимость — …
€178,278
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
3
Массив
€1,07 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3
2
78 м²
1
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой комплекс, расположенный в самом центре …
€306,626
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Эльче, Испания
3
2
104 м²
Современные апартаменты в Эльче, 3 спальни, площадь 104 м2 - US6877 3 спальни, 2 ванные комн…
€300,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Гранада, Испания
с бассейном
у моря
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL