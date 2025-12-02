Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Гранада
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на горы

Пентхаусы с видом на горы в Гранаде, Испания

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Almunecar, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$617,283
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гранаде, Испания

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти