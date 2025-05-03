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Шале с бассейном в Годелье, Испания

4 объекта найдено
Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$733,408
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 140 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$642,443
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$739,093
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 138 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$636,757
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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