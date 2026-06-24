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Пентхаусы в Girones, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Жирона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Жирона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 5
Квартиры рядом с парком недалеко от площади Сьютат-де-Фигерас в Жироне Квартиры расположены …
$565,635
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Параметры недвижимости в Girones, Испания

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