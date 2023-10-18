ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Girones
Офисы
Продажа офисных помещений в Girones, Испания
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Orihuela, Испания
1 047 м²
Испания Коста Гарраф Апарт-отель на первой линии Прекра…
€5,38 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
112 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра города Барселона. Помещение площадью …
€210,625
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
5 278 м²
Испания г. Мадрид Отель 5***** в центре Мадрида Очень д…
€56,23 млн
1
Рекомендовать
Производство 2 ванных
Испания, Испания
2
961 м²
€1,55 млн
Рекомендовать
Отель 26 ванных с лифтом, с видом на море, с террасой
Коста-Брава, Испания
26
600 м²
Продается отель в центре города Тосса де Мар на побережье Коста Брава. Отель 1 з…
€2,99 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Торревьеха, Испания
450 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Acequion. Общая площадь 450.00 м2, со…
€774,960
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
178 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Уникальное месторасположени…
€1,59 млн
Рекомендовать
Коммерческая с водоснабжением
Испания, Испания
198 м²
€239,585
Рекомендовать
Отель с кондиционером
Коста-Брава, Испания
540 м²
Снижение цены!!! Старая цена 875 000 евро!!! Хостел в центре города Льорет де Мар на …
€772,413
1
Рекомендовать
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель на первой линии от моря Пляжный о…
€2,34 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
60 м²
Снижение цены. Старая цена 210 000 евро. Коммерческое помещение в элитном районе Барс…
€196,583
Рекомендовать
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
4 978 м²
Отличная инвестиция. Промышленный склад для продажи в Аликанте сдан в аренду, расположенный …
€2,60 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL