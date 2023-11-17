Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Жирона
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Жирона, Испания

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Льорет-де-Мар, Испания
Многоуровневые квартиры 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 2
БОЛЬШОЙ НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ ДУПЛЕКС С 5 СПАЛЬНЯМИ, БАССЕЙНОМ И БОЛЬШОЙ ТЕРРАСОЙ В БЛАНЕСЕ  …
€417,000

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти