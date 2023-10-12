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Земельные участки с видом на море в Жирона, Испания

14 объектов найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 240 м²
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
€185,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой
Tossa de Mar, Испания
Площадь 469 м²
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
€80,000
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea в Begur, Испания
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Begur, Испания
Площадь 350 м²
Великолепная земля, расположенная в Бегуре, между бухтами Айгуафреда и Са Туна. Расположен н…
€105,31 млн
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 960 м²
Set of 5 building plots 360m from the bay of “Sa Conca” (S’agaró). Currently there are 3 plo…
€1,15 млн
Земельные участки с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 600 м²
Фантастический участок с видом на море в эксклюзивной урбанизации Мас Ноу. Площадь 1600м2 по…
€195,000
Земельные участки с видом на море в Льорет-де-Мар, Испания
Земельные участки с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 786 м²
Фантастический участок в Льорет-де-Мар. Расположен в жилом районе в верхней части Льорет-де-…
€175,000
Земельные участки с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 800 м²
Участок с великолепным видом на море и залив Паламос в урбанизации Мас Ноу-де-Кастель-Плайя-…
€149,000
Земельные участки с видом на море в Serra Brava, Испания
Земельные участки с видом на море
Serra Brava, Испания
Площадь 1 750 м²
Участок в 3 км от пляжей Льорет-дель-Мар с прекрасным видом на море в элитной урбанизации Се…
€78,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Serra Brava, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Serra Brava, Испания
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
€120,000
Земельные участки с видом на море, с рестораном, с супермаркетом в Santa Maria de Llorell, Испания
Земельные участки с видом на море, с рестораном, с супермаркетом
Santa Maria de Llorell, Испания
Площадь 920 м²
Великолепный земельный участок площадью 920 м2 под строительство дома, расположенный в прест…
€350,000
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на город в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на город
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
€420,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
€250,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
€800,000
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
€841,000
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