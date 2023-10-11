ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Gata de Gorgos
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в Gata de Gorgos, Испания
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
55 м²
Мы невероятно рады, что имеем честь представить это недавно отремонтированное бунгало с потр…
€221,493
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
2
78 м²
Восточная часть Марбельи известна своими великолепными пляжами с мелким песком, естественным…
€386,409
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Испания, Испания
3
77 м²
Вилла в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Город расположен…
€204,795
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
1
75 м²
6
Представляем квартиру в курортном городе Кальпе в 100 метрах от моря. Кальпе — это живописны…
€202,376
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
5
2
119 м²
1/3
Современные Квартиры в Средиземноморском Стиле с Удобным Доступом к Загородному Гольф-Клубу …
€485,423
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
7
7
896 м²
2/2
Отдельная Вилла с Приватной Обстановкой и Невероятным Видом на Море в Морайре, Теулада Роско…
€2,97 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2
2
70 м²
2
Отремонтированная квартира в районе Плая Сан Хуан, современная квартира, 2 спальни, 2 ванные…
€226,644
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
la Nucia, Испания
4
2
106 м²
1/3
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика.Апартамен…
€475,109
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с террасой, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
1
54 м²
Апартамент с одной спальней, в комплексе Caribe, Playa de Las Americas. Состоит из зала, одн…
€139,499
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с сигнализацией
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
709 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка Из дома открывается захватывающий вид на м…
€2,46 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3
2
124 м²
€302,153
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с central water-supply system
Лос Алькасарес, Испания
3
2
88 м²
Красивый дом в Лос-Алькасарес, до пляжа 1000 м - SGN8681 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
€194,900
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL