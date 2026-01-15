Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Гарраф
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Гаррафе, Испания

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Кубельес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кубельес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,14 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гаррафе, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти