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Дома с видом на горы в Гаррафе, Испания

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Sitges
10
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Sitges, Испания
Дом 5 комнат
Sitges, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Таунхаус с видом на море и садом в Монтгавина, Сиджес, Барселона Монтгавина (Montgavina) – о…
$1,03 млн
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Типы недвижимости в Гаррафе

виллы

Параметры недвижимости в Гаррафе, Испания

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с террасой
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