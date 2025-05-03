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Продажа домов с террасой в Gandia, Испания

виллы
5
4 объекта найдено
Вилла в Gandia, Испания
Вилла
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
$319,595
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Вилла в Gandia, Испания
Вилла
Gandia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 751 м²
В городской урбанизации рядом с центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся ш…
$948,917
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Таунхаус в Gandia, Испания
Таунхаус
Gandia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
В Гандии продаётся городской дом.  Требуется закончить ремонт. Площадь дома 164 м2. Площа…
$92,180
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Вилла в Gandia, Испания
Вилла
Gandia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
$422,946
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