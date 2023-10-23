Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Галисия
  5. Гостиницы, отели

Отели в Галисия, Испания

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 16 м²
Продаётся паркинг в Торревьехе в районе El molino. Общая площадь 16.00 м2, состоит из 1 комн…
€9,801
Отель с кондиционером, с террасой в Коста-Брава, Испания
Отель с кондиционером, с террасой
Коста-Брава, Испания
Площадь 5 209 м²
Отель 3 звезды в 500 метрах от пляжа в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава.…
€4,87 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almogia, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almogia, Испания
Площадь 10 500 м²
ОписаниеПродажа Отеля 4* на Коста дель Соль, 243 номера, 20,5 млн.€, 6% рентабельность! Отел…
€20,73 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 9 500 м²
ОписаниеПродажа отеля 3* на Ибице, 16,9 млн. евро!!!Состоит из 106 номеров.Находится в 100 м…
€17,09 млн
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 936 м²
Коммерческие помещения для продажи расположены в центре города Санш, рядом с оживленной Avda…
€1,70 млн
Офис в Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
Площадь 130 м²
Коммерческое помещение в районе Гинардо города Бареслона. Расположен на площади на це…
€794,451
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Испания г.Барселона   Подземная парковка   Подземная парковк…
€3,27 млн
Отель с лифтом, с террасой, с сауной в Orihuela, Испания
Отель с лифтом, с террасой, с сауной
Orihuela, Испания
Испания Коста Бланка   Отель 4**** в 150 м от пляжа   Отель …
€11,44 млн
Отель в Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
Испания г.Барселона Отель 3* рядом с Пасео де Грасиа Неболь…
€6,55 млн
Коммерческая с подвалом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Коммерческая с подвалом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Площадь 750 м²
Коммерческое помещение в городе Ситжес на побережье Коста гарраф. Общая площадь 750 м…
€1,15 млн
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 0.00 м2, с…
€205,302
Коммерческая в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая
Dehesa de Campoamor, Испания
Площадь 125 м²
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 125.00 м2,…
€154,750
Realting.com
Перейти