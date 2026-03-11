Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Fuente Alamo
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Fuente Alamo, Испания

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/3
Фантастический двухуровневый пентхаус с общим бассейном, большой террасой на крыше со всеми …
$263,743
НДС
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Fuente Alamo, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти