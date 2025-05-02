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Таунхаусы с садом в Fuente Alamo de Murcia, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
$107,006
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