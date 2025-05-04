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Квартиры около гольф-клуба в Fuente Alamo de Murcia, Испания

двухкомнатные
11
трехкомнатные
3
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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$114,933
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Квартира 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
$115,923
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Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
$89,172
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Квартира 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
$108,988
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Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
$84,218
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Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
$79,264
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Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
$99,080
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