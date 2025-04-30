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Таунхаусы с видом на горы в Фуэнхироле, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы премиум-класса с частными садами у пляжа в Фуэнхироле Предлагаемый проект располож…
$877,759
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