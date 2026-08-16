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Пентхаусы у моря в Фуэнхироле, Испания

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47 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 6/6
Фантастический пентхаус с захватывающим видом на море, собственной террасой и доступом к спо…
$460,681
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с элегантным дизайном в Фуэнхироле, Карвахаль Расположенный в прибрежном районе Кар…
$910,342
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 7
Современные квартиры с великолепной спа-зоной в Фуэнхироле Фуэнхирола – одно из самых востре…
$815,743
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It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$1,14 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные квартиры в средиземноморском стиле в самом сердце Фуэнхиролы Квартиры на продажу…
$680,216
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Современные квартиры в средиземноморском стиле в самом сердце Фуэнхиролы Квартиры на продажу…
$1,30 млн
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 3
Прекрасный роскошный пентхаус с потрясающим видом на море и общим бассейном, расположенный в…
$527,480
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 4
Эксклюзивный пентхаус высокого класса с большими террасами, тренажерным залом, спа-салоном и…
$2,23 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Современные квартиры недалеко от моря в Фуэнхироле, Малага Фуэнхирола – один из самых популя…
$624,566
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3
Прекрасный роскошный пентхаус с потрясающим видом на море и общим бассейном, расположенный в…
$635,412
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 4/4
Современный элитный пентхаус с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим ви…
$1,49 млн
НДС
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус в современном жилом комплексе с захватывающим видом на море и развитой ин…
$861,896
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 8/6
Роскошный пентхаус с потрясающим видом на море, спортивным залом, сауной, кинотеатром и небе…
$526,668
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Новые квартиры с видом на море в районе Эль-Игерон, Фуэнхирола Предлагаемые на продажу кварт…
$2,77 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 5/5
Эксклюзивный новопостроенный пентхаус с панорамным видом на город и яркой частной террасой, …
$1,15 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/3
Элитный пентхаус с потрясающим видом на море и частным бассейном, расположенным в премиально…
$1,70 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 3/3
Пентхаус премиум-класса в современном жилом комплексе с потрясающим видом на море и множеств…
$1,03 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 5/5
Впечатляющий пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположенный…
$1,96 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море в комплексе в Эль-Игероне, Фуэнхирола Новый комплекс расположен в Ф…
$1,39 млн
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 5/5
Роскошный пентхаус с бассейном и общим тренажерным залом, окруженный бутиками, пекарнями и у…
$1,26 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 3
Эксклюзивный пентхаус с большой террасой, частным бассейном и видом на море в курорте с элит…
$2,11 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$1,21 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартиры с прекрасным видом на море в Фуэнхироле, Коста-дель-Соль Предлагаются на продажу ст…
$998,740
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Великолепный пентхаус в современном жилом комплексе с захватывающим видом на море и развитой…
$791,740
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Этаж 2/2
Элитный пентхаус с террасой, потрясающим видом на море и общим бассейном, расположенный в ул…
$924,285
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 3/3
Большой пентхаус высокого класса с террасой, потрясающим видом на море и общественным бассей…
$920,133
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Современные квартиры недалеко от моря в Фуэнхироле, Малага Фуэнхирола – один из самых популя…
$893,050
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Великолепный пентхаус в современном жилом комплексе с захватывающим видом на море и развитой…
$792,819
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Элитные квартиры в жилом комплексе у моря в Фуэнхироле Эти элитные квартиры находятся в совр…
$1,39 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 2/2
Элитный пентхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общим бассейном, расположе…
$844,902
НДС
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