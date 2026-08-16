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Пентхаусы с видом на горы в Фуэнхироле, Испания

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20 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$1,14 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 4
Квартиры с качественной отделкой в популярном жилом районе Фуэнхиролы Этот жилой проект нахо…
$796,867
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 4/4
Современный элитный пентхаус с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим ви…
$1,49 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 5/5
Впечатляющий пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположенный…
$1,96 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море в комплексе в Эль-Игероне, Фуэнхирола Новый комплекс расположен в Ф…
$1,39 млн
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 5/5
Роскошный пентхаус с бассейном и общим тренажерным залом, окруженный бутиками, пекарнями и у…
$1,26 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 3
Эксклюзивный пентхаус с большой террасой, частным бассейном и видом на море в курорте с элит…
$2,11 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$1,21 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 2 спальнями в новом жилом комплексе в Лос-Пакос, Фуэнхирола, Малага Новый жилой п…
$426,521
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 3/3
Большой пентхаус высокого класса с террасой, потрясающим видом на море и общественным бассей…
$920,133
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 2/2
Элитный пентхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общим бассейном, расположе…
$844,902
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 357 м²
Этаж 4/4
Удивительный элитный пентхаус с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим в…
$2,71 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола — это популярный курорт на п…
$925,722
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 9
Функциональные квартиры в 150 м от пляжа в центре Фуэнхиролы Этот комплекс находится в Фуэнх…
$788,453
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Стильные квартиры у моря в Фуэнхироле, Коста-дель-Соль Фуэнхирола — популярный курорт на поб…
$1,97 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Район Эль-Игерон, расположенный между Б…
$838,713
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Квартиры с качественной отделкой в популярном жилом районе Фуэнхиролы Этот жилой проект нахо…
$832,258
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Элитный пентхаус с террасой, потрясающим видом на море и общим бассейном, расположенный в ул…
$1,27 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Элитный пентхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общественным бассейном, ра…
$779,858
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Район Эль-Игерон, расположенный между Б…
$581,275
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