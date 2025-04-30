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Пентхаусы с гаражом в Фуэнхироле, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
A diamond in the sky- spectacular penthouse with pool and sea views Carat Sky Villas is l…
$2,92 млн
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Luxurious Sky Villa in Costa del Sol Carat Sky Villas is like a diamond. The exclusivenes…
$2,09 млн
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Современный пентхаус с захватывающим видом на море в Коста-дель-СольДобро пожаловать в мечту…
$1,09 млн
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
"Live at the sea" with this modern penthouse in Costa del Sol Welcome to a dream come tru…
$1,58 млн
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