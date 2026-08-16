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Дома на берегу моря в Фуэнхироле, Испания

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15 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая двухуровневая вилла с большой террасой, общим бассейном-инфинити и тренажерным …
$2,18 млн
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Вилла 10 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 10 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 634 м²
Ультра-эксклюзивная вилла с двумя бесконечными бассейнами, потрясающей террасой на крыше, ча…
$3,70 млн
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 4
Таунхаусы в современном жилом комплексе с видом на море в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в…
$1,38 млн
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Готовая под ключ роскошная вилла высокого класса с частным бассейном, террасой и потрясающим…
$1,28 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы премиум-класса с частными садами у пляжа в Фуэнхироле Предлагаемый проект располож…
$800,333
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Вилла 11 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 11 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 275 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, кинозалом и потряс…
$5,59 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 824 м²
Элитная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, тренажерным залом и пот…
$3,41 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 633 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла высокого класса с большой террасой, частным бассейном, тренажерным залом, ки…
$3,91 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Готовая к ключу пентхаус-вилла с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, расп…
$1,44 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Готовая к ключу превосходная вилла с большой террасой, садом, частным бассейном и потрясающи…
$1,56 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Готовая к заселению вилла-пентхаус с большой террасой и потрясающим видом на море, расположе…
$1,37 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Отдельные дома с видом на море и роскошным дизайном интерьера в Фуэнхироле Отдельные дома ра…
$5,66 млн
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Вилла 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Виллы в популярном районе для отдыха в Фуэнхироле, Малага Отдельностоящие виллы расположены …
$4,60 млн
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Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы на стадии планирования с видом на море в популярном районе Фуэнхиролы Этот выдающийся …
$3,42 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Таунхаусы в современном жилом комплексе с видом на море в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в…
$1,19 млн
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