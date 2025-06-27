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Продажа домов с видом на горы в Фуэнхироле, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы на Стадии Планирования с Видом на Море в Популярном Районе Фуэнхиролы Этот выдающийся …
$3,06 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы премиум-класса с частными садами у пляжа в Фуэнхироле Предлагаемый проект располож…
$877,759
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Таунхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Просторные таунхаусы с 3 спальнями и собственным бассейном в Торребланке, Малага Этот новый …
$681,478
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