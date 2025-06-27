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Продажа домов с садом в Фуэнхироле, Испания

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3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Дом 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Роскошный вид на море Недвижимость в Эль-Хигерон, Фуэнхирола Расположенный в Фуэнхироле, меж…
$847,483
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Таунхаус в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус
Фуэнхирола, Испания
Площадь 111 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   470 000 гаста & евро;   500 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$469,922
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Площадь 225 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 090 000 гаста & евро;   1 290 000. [Хабитасьоны: 4 - 4]…
$1,09 млн
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