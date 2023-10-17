ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Фуэнхирола
Магазины
Магазины в Фуэнхирола, Испания
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Доходный дом с лифтом, с двором
Мадрид, Испания
1 450 м²
Испания г.Мадрид Доходный дом - corrala Доходный дом, ха…
€4,60 млн
Рекомендовать
Коммерческая рядом с магазинами, с Double Glazing, с жалюзями
Торревьеха, Испания
316 м²
Коммерческое помещение рядом с пляжем Ла Мата-Торревьеха. 25 коммерческих помещений на пляже…
€101,612
Рекомендовать
Отель с террасой
Барселона, Испания
Испания г.Барселона 4* бизнес-отель в Барселоне 4* горо…
€25,63 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Торревьеха, Испания
63 м²
Коммерческие помещения очень удачно расположены в районе Хабанерас. Застроенная площадь 63м2…
€54,859
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
10 м²
Продается парковочное место в подвале, с очень хорошим доступом и маневренностью, на частной…
€18,517
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
99 м²
Снижение цены!!! Старая цена 330 000 евро!!! Коммерческое помещение в Барселоне, райо…
€281,320
Рекомендовать
Отель 50 спален
Луго, Испания
50
50
1 500 м²
Это отель недалеко от Луго, расположенный всего в 8 минутах от пляжей под синим флагом. Сост…
€3,79 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
140 м²
Это красивое коммерческое помещение в Аликанте в Villafranqueza выставлено на продажу. Это у…
€123,173
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
12 м²
Большое гаражное пространство, расположенное на улице Тукуман со швейцаром и с доступом чере…
€24,022
Рекомендовать
Отель 7 ванных с террасой
Union Hill-Novelty Hill, США
7
147 м²
Небольшой очаровательный отель расположился недалеко от центра Марбельи, в 600 метрах …
€1,64 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
1
4
100 м²
В продаже пркрасное помещение 100 м2. Помещение состоит: косметический кабинет, комнаты и…
€29,881
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
16 м²
Просторные и удобные гаражные помещения на продажу, расположенные в подвале II жилого здания…
€10,009
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL