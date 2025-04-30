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Квартиры с террасой в Фуэнхироле, Испания

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16 объектов найдено
Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 69 м²
New Development: Prices from € 449,000 to € 899,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 1 - 2] [Built siz…
$444,868
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 88 м²
New Development: Prices from € 399,000 to € 1,199,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built s…
$394,902
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 94 м²
New Development: Prices from € 219,000 to € 245,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$219,216
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 90 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   435 000 гаста & евро;   795 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$430,532
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 85 м²
New Development: Prices from € 369,000 to € 839,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$365,604
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 37 м²
New Development: Prices from € 168,000 to € 494,000. [Beds: 1 - 3] [Baths: 1 - 3] [Built siz…
$167,972
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 73 м²
New Development: Prices from € 350,000 to € 630,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$349,942
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 123 м²
New Development: Prices from € 569,000 to € 1,099,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built s…
$563,156
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 80 м²
New Development: Prices from € 313,000 to € 1,667,000. [Beds: 1 - 3] [Baths: 1 - 3] [Built s…
$313,309
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 67 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   275 000 гаста & евро;   570 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$272,176
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 99 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   599 000 гаста & евро;   1 289 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] […
$598,901
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Квартира 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Penthouse in Fuengirola, Malaga, Costa del Sol A building with 33 luxury homes and penthouse…
$1,34 млн
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 74 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   345 000 гаста & евро;   650 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ба…
$341,457
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 80 м²
New Development: Prices from € 369,000 to € 939,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$368,939
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 107 м²
New Development: Prices from € 349,000 to € 349,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$347,288
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 100 м²
New Development: Prices from € 439,000 to € 560,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$438,927
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