Квартиры и апартаменты с бассейном в Фуэнхироле, Испания

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
Испытайте лучшее из Фуэнхиролы, живущей в этом потрясающем новом кондоминиуме в Лос-Пакосе, …
$346,835
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
