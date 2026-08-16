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Квартиры на берегу моря в Фуэнхироле, Испания

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117 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 6/6
Фантастический пентхаус с захватывающим видом на море, собственной террасой и доступом к спо…
$460,681
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с элегантным дизайном в Фуэнхироле, Карвахаль Расположенный в прибрежном районе Кар…
$910,342
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Новые квартиры с видом на море в районе Эль-Игерон, Фуэнхирола Предлагаемые на продажу кварт…
$955,262
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 7
Современные квартиры с великолепной спа-зоной в Фуэнхироле Фуэнхирола – одно из самых востре…
$815,743
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартиры с прекрасным видом на море в Фуэнхироле, Коста-дель-Соль Предлагаются на продажу ст…
$818,835
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$1,14 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Потрясающая квартира на первом этаже в современном жилом комплексе с большим садом и многочи…
$738,266
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные квартиры в средиземноморском стиле в самом сердце Фуэнхиролы Квартиры на продажу…
$680,216
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/5
Исключительная квартира с захватывающим видом на море, доступом к бассейну и спортзалу, расп…
$366,226
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Потрясающая квартира на первом этаже с роскошным частным двором и бассейном, расположенная в…
$947,776
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Современные квартиры в средиземноморском стиле в самом сердце Фуэнхиролы Квартиры на продажу…
$1,30 млн
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Квартиры с прекрасным видом на море в Фуэнхироле, Коста-дель-Соль Предлагаются на продажу ст…
$992,865
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 3
Прекрасный роскошный пентхаус с потрясающим видом на море и общим бассейном, расположенный в…
$527,480
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1
Роскошная квартира с большой террасой, общим бассейном и тренажерным залом с потрясающим вид…
$879,426
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2/5
Стильная квартира под ключ с личным балконом и полностью оборудованной кухней, идеально расп…
$575,227
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 4
Эксклюзивный пентхаус высокого класса с большими террасами, тренажерным залом, спа-салоном и…
$2,23 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современные квартиры недалеко от моря в Фуэнхироле, Малага Фуэнхирола – один из самых популя…
$551,757
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Современная квартира на первом этаже с потрясающим видом на море, общим бассейном и зоной от…
$347,624
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Современные квартиры недалеко от моря в Фуэнхироле, Малага Фуэнхирола – один из самых популя…
$624,566
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные квартиры с великолепной спа-зоной в Фуэнхироле Фуэнхирола – одно из самых востре…
$447,566
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2
Просторная квартира на втором этаже премиум-класса с террасой, общим бассейном и доступом к …
$533,543
НДС
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Современные квартиры недалеко от моря в Фуэнхироле, Малага Фуэнхирола – один из самых популя…
$423,203
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 5
Красивая квартира на первом этаже с просторной террасой, прямым доступом к бассейну и спорти…
$346,062
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1
Эксклюзивные квартиры с видом на море в Эль-Игерон, Фуэнхирола Фуэнхирола – одно из самых во…
$1,39 млн
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$752,393
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/8
Блестящая городская квартира с современным спортзалом, оздоровительным спа, бассейном на кры…
$367,389
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3
Прекрасный роскошный пентхаус с потрясающим видом на море и общим бассейном, расположенный в…
$635,412
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 4/4
Современный элитный пентхаус с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим ви…
$1,49 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1
Прекрасные роскошные апартаменты с потрясающим видом на море и общим бассейном, расположенны…
$493,004
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 8
Квартиры в комплексе с видом на море в Фуэнхироле Квартиры расположены в городе Фуэнхирола, …
$1,24 млн
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